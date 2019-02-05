Теракт в Мумбаи в 2008: Индия выдала ордер на арест 2 пакистанских военных

Нью-Дели, , 16:04 — REGNUM Сессионный суд индийского города Мумбаи, штат Махараштра, выдал ордеры на арест двух пакистанских военных, подозреваемых в подготовке террористической атаки на Мумбаи в 2008 году. Об этом 4 февраля сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар».

Ранее организатор нападения на Мумбаи американский террорист Дэвид Коулман Хедли дал показания против майора Абдула Рехмана Паши и майора Икбала. По словам террориста, указанные высокопоставленные военнослужащие участвовали в выборе целей для нанесения удара по Мумбаи. Отметим, что майор Абдул Рехман Паша вышел в отставку, однако майор Икбал все еще состоит в рядах межведомственной разведки Пакистана.

Напомним, что 26 ноября 2008 года группа из десяти террористов пакистанского происхождения устроила резню в городе Мумбаи, убив 166 человек за 60 часов. Хотя правительственным силам удалось ликвидировать нападавших боевиков «Лашкар-и-Таиба» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), индийская сторона уверена в том, что истинные организаторы и идейные вдохновили атаки на Мумбаи находятся на свободе под защитой правительства Пакистана.