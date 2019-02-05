На Украине пошел процесс евроразочарования — эксперт

Киев, , 15:12 — REGNUM

На Украине начинается процесс евроразочарования, поскольку уровень жизни населения существенно не улучшился после подписания Соглашения об ассоциации. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Руслан Бортник.

«Сегодня я бы отметил немного обратный тренд — количество людей, которые поддерживают вступление особенно в НАТО и в меньшей мере в ЕС — стала меньшим. Если брать последние социологические опросы, то вступление в ЕС поддерживают где-то 47%, ранее 50%. Не поддерживают около 30%. Вступление в НАТО поддерживает 40−44%. Не поддерживают — около 40%», — сказал Бортник.

По его словам, снижение уровня сторонников НАТО также связано с тем, что «прошел страх и шоковое состояние общества» после боев за Донбасс и событий в Крыму.

«Вступление в НАТО украинцы, в принципе, не очень поддерживают. Украинцы, в принципе, против участия Украины в любых военных блоках… От ЕС тоже наступает определенное разочарование. Об этом тоже надо честно говорить, потому что мы ожидали, что ассоциация с ЕС больше даст социально-экономических результатов для нашей страны, станем жить лучше. Мы видим, что особых результатов для экономики нет. ЕС лоббирует свои интересы. Наступает евроразочарование. Евроразочарование станет главным мотивом следующего политического цикла», — добавил Бортник.

Он призвал Киев провести референдум о вступлении в НАТО и ЕС после реинтеграции Донбасса.

«Большинства по этому вопросу нет. Верховная Рада вообще пользуется 2% поддержки голосов и не может принимать такие решения. Такие вопросы нужно выносить на референдум в следующем политическом цикле, желательно после реинтеграции Донбасса… Любые стратегические решения, которые будут приняты без этих граждан, усложнят интеграцию этих территорий», — подытожил Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшие пять лет Украина получит решение о предоставлении ей членства в НАТО.

«Мы должны отвечать критериям членства в Европейском Союзе… и отвечать критериям относительно членства в НАТО. Я уверен, что к тому времени у нас уже будет план действий относительно членства в НАТО, у нас будет решение относительно предоставления Украине членства», — заявил Порошенко.

Напомним, ранее спикер парламента Андрей Парубий заявил, что 7 февраля Верховная Рада может внести окончательные изменения в Конституцию относительно закрепления курса государства на членство в ЕС и НАТО. По его словам, это будет уже третье заключительное рассмотрение вопроса и для его принятия необходимо будет собрать 300 голосов. В связи с этим Парубий призвал руководителей фракций обеспечить максимальную мобилизацию народных депутатов в сессионном зале.