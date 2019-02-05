Госдуму и Совфед предложили «прошерстить» на наличие «Арашуковых»

Москва, , 15:11 — REGNUM Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) предложил «прошерстить» Совфед и нижнюю палату парламента на наличие «Арашуковых», передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

«КПРФ последовательно выступает за расширение парламентского контроля, это наша с вами работа. Отрадно, что в схожем ключе выступает и действующий председатель Госдумы Вячеслав Володин. Но чтобы у людей к этому парламентскому контролю было доверие, необходимо досконально прошерстить Совет Федерации, да и Госдуму тоже на предмет наличия других Арашуковых, чтобы ни у кого не было ни двойных гражданств, ни видов на жительство, ни тому подобного», — заявил Рашкин в ходе пленарного заседания.

Он обратился с просьбой дать поручение соответствующей комиссии Госдумы.

«Всем, кто живет на чемоданах, сегодня не место во власти. Запасной аэродром у парламентария, чиновника и госслужащего за границей — это угроза национальной безопасности», — отметил депутат.

Член Совфеда от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента. Сенатор обвиняется в тяжких преступлениях: участие в преступном сообществе, убийство.