Сингапурские военные завершили ежегодные учения в Новой Зеландии

Веллингтон, , 15:14 — REGNUM В Новой Зеландии завершились учения вооруженных сил Сингапура, во время которых погиб один из солдат. Об этом сообщает новозеландский информационный портал Stuff.

В январе на учения в Новую Зеландию из Сингапура прибыло артиллерийское подразделение, главной задачей которого было проведение стрельб. В данный момент техника и военные уже покинули страну. Отмечается, что в маневрах не принимали участие новозеландские вооруженные силы. Сингапур ежегодно проводит учения «Thunder Warrior» на территории Новой Зеландии, так как сам город-государства не имеет необходимой инфраструктуры.

Также 23 января стало известно о гибели одного из военных — известного сингапурского актера Алоизия Панга, проходившего срочную службу. Актер занимался ремонтом гаубицы, во время которого получил тяжёлые травмы груди и живота; в результате ранения он скончался в госпитале через несколько часов.