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Назарбаев поручил разработать программу правящей партии до 2030 года

Политика

Съезд правящей партии Казахстана «Нур Отан» состоится в конце февраля

Астана, 5 февраля 2019, 15:14 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил заместителю правящей партии «Нур Отан» Маулену Ашимбаеву разработать программу партии до 2030 года, сообщили 5 февраля в пресс-службе главы государства.

В ходе переговоров Ашимбаев рассказал главе государства о подготовке к XVIII съезду партии, который запланирован на конец февраля. Президенту также был представлен отчет о деятельности партии в 2018 году.

Отметим, Нурсултан Назарбаев является председателем партии «Нур Отан». Партия занимает 84 из 107 мест в Мажилисе парламента. Маулен Ашимбаев был назначен первым заместителем председателя партии 1 февраля 2018 года.

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Политическая жизнь Казахстана
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