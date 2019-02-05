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Северная Корея копирует опыт Китая в медицинской промышленности

Политика

Ранее Ким Чен Ын посетил фармацевтический завод в Китае

Пхеньян, 5 февраля 2019, 16:11 — REGNUM  Посещение фармацевтического завода в Китае лидером КНДР отражает намерение Ким Чен Ына перенять опыт развития фармакологии у китайского соседа. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Для Северной Кореи развитие фармацевтики может послужить источником получения иностранной валюты в условиях жестких международных санкций.

Во время своего январского визита в Китай лидер КНДР посетил фармацевтическую фабрику Beijing Tongrentang Co, расположенную в зоне экономического и технологического развития в китайской столице.

По словам экспертов, данный визит Ким Чен Ына является частью попытки модернизировать северокорейскую медицинскую и фармацевтическую промышленность. Интерес лидера КНДР к данным секторам обусловлен тем, что фармацевтика может стать источником заработка иностранной валюты, так как препараты с использованием корейских лекарственных растений не попадают под санкции ООН.

Более того, главная газета Трудовой партии Кореи (КНДР) «Нодон Синмун» сообщила, что уже ведутся работы по модернизации фармацевтического завода в Пхеньяне.

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Зарубежная хроника
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