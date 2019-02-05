Китайские военные самолеты продолжают провоцировать южнокорейские силы ПВО

Сеул, , 15:20 — REGNUM В 2018 году военные самолеты Китая 140 раз без предупреждения входили в идентификационную зону сил ПВО Республики Корея. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Отмечается, что китайские самолеты совершали подобные провокационные действия целенаправленно, нарушая международный авиационный протокол. Так, например, до конца 2017 года китайские самолеты время от времени нарушали границы идентификационной зоны ПВО в точках соприкосновения с зоной КНР, однако затем их поведение изменилось. В 2018 же году самолеты приближались к островам Хыксан и Уллын, что в Южной Корее расценивается как провокация. Как считают в Сеуле, Китай стремится расширить свое военное присутствие в Желтом и Восточно-Китайском морях.

Идентификационная зона ПВО не является воздушным пространством Южной Кореи, однако международные правила требуют подачи заявки на пролет самолетов за 24 часа.