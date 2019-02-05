Евкуров предложил выпускать швейцарские часы «Ингушетия»

Магас, , 14:56 — REGNUM Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выдвинул идею назвать одну из моделей швейцарских часов «Ингушетией». С этим предложением он обратился к послу Швейцарии в России Иву Россье в ходе демонстрации инвестиционного потенциала республики в посольстве Швейцарии в Москве.

«Первое, с чем ассоциируется Швейцария, это, конечно, часы. Мы готовы в Ингушетии назвать одну площадку по вашему усмотрению Швейцарией, а вы одну из марок своих часов назовете «Ингушетией», — цитирует слова Евкурова пресс-служба постоянного представительства республики при президенте РФ.

Как заверил глава региона, «покупаемость этих часов будет выше, чем всех остальных» при условии правильного сопровождения проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи в посольстве Швейцарии ингушская делегация представила бизнесменам ряд инвестпроектов, в том числе в сфере АПК, туризма, промышленности, а также продукцию из Ингушетии — горный мед, яблоки, молочные продукты.

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