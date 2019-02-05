Вторник, 5 Февраля 2019 года
14:56:42 МСК

Евкуров предложил выпускать швейцарские часы «Ингушетия»

Политика

Глава Ингушетии назвать швейцарские часы Ингушетией

Магас, 5 февраля 2019, 14:56 — REGNUM  Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выдвинул идею назвать одну из моделей швейцарских часов «Ингушетией». С этим предложением он обратился к послу Швейцарии в России Иву Россье в ходе демонстрации инвестиционного потенциала республики в посольстве Швейцарии в Москве.

«Первое, с чем ассоциируется Швейцария, это, конечно, часы. Мы готовы в Ингушетии назвать одну площадку по вашему усмотрению Швейцарией, а вы одну из марок своих часов назовете «Ингушетией», — цитирует слова Евкурова пресс-служба постоянного представительства республики при президенте РФ.

Как заверил глава региона, «покупаемость этих часов будет выше, чем всех остальных» при условии правильного сопровождения проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи в посольстве Швейцарии ингушская делегация представила бизнесменам ряд инвестпроектов, в том числе в сфере АПК, туризма, промышленности, а также продукцию из Ингушетии — горный мед, яблоки, молочные продукты.

Читайте также: Ингушетия предложила Швейцарии фрукты, мед, мясо

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Межрегиональное сотрудничество
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить