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Президент Судана пообещал провести преобразования после недели протестов

Политика

Несмотря на то, что протестующие по всей стране призывают президента Судана уйти в отставку, он продолжает уверять население в том, что «все изменится к лучшему»

Хартум, 5 февраля 2019, 15:22 — REGNUM  4 февраля президент Судана Омар Аль-Башир пообещал, что положение в стране «наладится», чему предшествовали недельные протесты. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, Аль-Башир в частности пообещал, что он придаст стимул развитию экономического потенциала в сельских районах.

Лидер страны был вынужден совершить поездку по Судану, в ходе которой он декларировал обещания, среди них: обеспечить доступ к воде, электричеству, образованию и качественному здравоохранению.

Недельные протесты охватили весь Судан, что стало самым громким и затянувшимся выражением протеста и недовольства правительством за 30 лет президентства Аль-Башира.

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Зарубежная хроника
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