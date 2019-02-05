Президент Судана пообещал провести преобразования после недели протестов

Хартум, , 15:22 — REGNUM 4 февраля президент Судана Омар Аль-Башир пообещал, что положение в стране «наладится», чему предшествовали недельные протесты. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, Аль-Башир в частности пообещал, что он придаст стимул развитию экономического потенциала в сельских районах.

Лидер страны был вынужден совершить поездку по Судану, в ходе которой он декларировал обещания, среди них: обеспечить доступ к воде, электричеству, образованию и качественному здравоохранению.

Недельные протесты охватили весь Судан, что стало самым громким и затянувшимся выражением протеста и недовольства правительством за 30 лет президентства Аль-Башира.