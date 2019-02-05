Эрдоган подверг критике «безмолвие» США относительно дела Хашогги

Анкара, , 15:02 — REGNUM 4 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике «безмолвие» США в отношении дела Джамаля Хашогги, саудовского журналиста, который был убит во время посещения Генерального консульства Саудовской Аравии. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, лидер страны также потребовал от Саудовской Аравии ответить за убийство Хашогги.

«Я совершенно не могу понять мотив безмолвия США по данному вопросу: это ужасное преступление. С нашей стороны мы предоставили все необходимое, чтобы расследовать этот случай, но никаких действий не последовало», — заявил Эрдоган в своем интервью каналу TRT. Он также добавил, что хочет, чтобы было проведено тщательное расследование, так как это преступление «бесчеловечно».

Эрдоган на протяжении долгого времени настаивал на том, что заказ убийства Джамаля Хашогги был осуществлен представителями властей Королевства Саудовская Аравия.