Медведев о производстве лифтов в РФ: «Можно практически вдвое увеличить»

Москва, , 14:48 — REGNUM При реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в России можно вдвое увеличить производство отечественных лифтов. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с рабочими Щербинского лифтостроительного завода.

«Можно практически вдвое увеличить производство (отечественных лифтов)», — сказал глава правительства.

По его словам, увеличение производства в рамках реализации национального проекта положительно скажется и на «решении других задач».

Ранее на сайте правительства РФ сообщалось, что 5 февраля премьер-министр страны Дмитрий Медведев посетит Щербинский лифтостроительный завод, где проведет совещание по развитию производства промышленной продукции.

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