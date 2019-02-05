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США разметит войска в Ираке без согласия властей для наблюдения за Ираном

Политика

Дональд Трамп обеспечит военное присутствие американских войск в Ираке для наблюдения за Ираном, предварительно не получив разрешения от лидера страны

Багдад, 5 февраля 2019, 14:59 — REGNUM  4 февраля президент Ирака Бархам Салех заявил о том, что Дональд Трамп намеревается обеспечить военное присутствие американских войск в Ираке без его согласия. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, Трамп принял это решение с целью «наблюдения за Ираном».

Во время своего выступления на форуме в Багдаде президент Ирака заявил о том, что войска США дислоцированы в Ираке согласно пунктам соглашения между двумя странами по борьбе с терроризмом. «Никакая другая цель военного присутствия не может преследоваться», — добавил Салех.

Президент Ирака попросил США не использовать его страну в своих корыстных целях, учитывая то, что Багдаду необходимо выстраивать хорошие отношения со всеми соседними странами, включая Иран.

Ранее в своем интервью каналу CBS американский президент отметил, что США необходимо сохранять военное присутствие в Ираке, чтобы Иран оставался «под надзором».

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Зарубежная хроника
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