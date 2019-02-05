Правящая коалиция Израиля недовольна «проводами» генерала за $145 тыс. дол

Иерусалим, , 16:09 — REGNUM Глава правительственной коалиции Израиля Давид Амсалем обрушился с критикой на главу партии «Хосен ле-Исраэль» генерала Бени Ганца. Как сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom с ссылкой на интервью Амсалема радиостанции Darom, глава коалиции заявил, что Ганц не может являться примером борца с коррупцией.

Поводом к заявлению послужили сообщения о том, что вечеринка по случаю демобилизации генерала Ганца стоила бюджету Израиля $145 тысяч. На комментарий журналиста о том, что Ганцу не была известна стоимость мероприятия, Амсалем ответил: «Не пытайтесь выставить его аутистом, который не понимает, что происходит».

Столь резкое заявление оскорбило другого политика — главу партии «Еш Атид» Яира Лапида, чья дочь страдает аутизмом. «Быть моей дочерью — оскорбление для него. Бени Ганц — не аутист, господин Амсалем. Из-за него не нужно останавливать машину, он не берет еду с чужого стола в ресторане, он не проходит лечение у стоматолога под общим наркозом, его родители не страдают бессонницей, думая о том, кто о нем позаботится, когда они состарятся. Я — политик и должен всегда быть вежливым. Но не в этот раз. Дуди (Давид), я тебя предупреждаю. О моей дочери говори вежливо», — заявил Лапид.

Глава коалиции извинился за свои слова, отметив, что «аутист» было явно неподходящим словом.