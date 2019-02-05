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Посол РФ прокомментировал статью о ракетах США на Курилах

Политика

Любые разговоры о размещении на Курильских островах иностранных ракет неуместны

Токио, 5 февраля 2019, 14:41 — REGNUM  Статья японского издания Japan Business Press о перспективах размещения ракет США на территории Курильских островов не создает позитивной атмосферы для диалога между Москвой и Токио, заявил 5 февраля посол РФ в Японии Михаил Галузин.

Дипломат напомнил, что южнокурильские острова вместе со всеми Курильскими островами перешли к СССР, а впоследствии к России на абсолютно законных основаниях по итогам Второй мировой войны.

«Любые разговоры о даже гипотетическом размещении на этих островах иностранных вооруженных сил просто неуместны и беспочвенны», — цитирует РИА Новости Галузина.

Напомним, ранее издание Japan Business Press написало, что идеальным местом для размещения ракет Соединенных Штатов могут стать четыре острова Курильской гряды из-за своего «географического положения». По мнению авторов материала, размещенные на островах американские средства противовоздушной обороны укрепят защиту Японии и США от ракет Северной Кореи.

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