Главы Японии и Германии заключили в Токио соглашения о сотрудничестве

Токио, , 14:45 — REGNUM 4 февраля канцлер Германии Ангела Меркель посетила Токио, где встретилась с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в официальной резиденции. Стороны заключили ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе и соглашение по защите и обмене информацией. Лидеры также обсудили торговые трения между США и Китаем и договорились совместными усилиями поддерживать мировую систему свободной торговли.

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», Япония и Германия будут обмениваться военными тайнами и другой секретной информацией. Кроме этого, канцлер Германии и японский премьер согласились сотрудничать в Индо-Тихоокеанском регионе ввиду растущей активности Китая.

«Япония и Германия будут поддерживать и укреплять свободную экономическую систему между странами», — заявил Абэ на пресс-конференции по итогам встречи.