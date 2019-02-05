Вторник, 5 Февраля 2019 года
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Главы Японии и Германии заключили в Токио соглашения о сотрудничестве

Политика

Канцлер Германии посетила Японию с официальным визитом и встретилась с премьер-министром

Токио, 5 февраля 2019, 14:45 — REGNUM  4 февраля канцлер Германии Ангела Меркель посетила Токио, где встретилась с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в официальной резиденции. Стороны заключили ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе и соглашение по защите и обмене информацией. Лидеры также обсудили торговые трения между США и Китаем и договорились совместными усилиями поддерживать мировую систему свободной торговли.

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», Япония и Германия будут обмениваться военными тайнами и другой секретной информацией. Кроме этого, канцлер Германии и японский премьер согласились сотрудничать в Индо-Тихоокеанском регионе ввиду растущей активности Китая.

«Япония и Германия будут поддерживать и укреплять свободную экономическую систему между странами», — заявил Абэ на пресс-конференции по итогам встречи.

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Зарубежная хроника
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