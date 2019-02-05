Протокол о вступлении Македонии в НАТО будет ратифицирован 8 февраля

Афины , , 14:46 — REGNUM На 8 февраля в парламенте Греции назначены дебаты по протоколу о вступлении Македонии в НАТО. В тот же день документ поставят на голосование, заявил председатель греческого парламента Никос Вуцис, сообщает издание «Нафтемпорики».

Вуцис пояснил, что 7 февраля протокол о вхождении Македонии в альянс будет представлен парламентскому комитету по иностранным делам и обороне. На 6 февраля намечено подписание протокола союзниками по НАТО и главой МИД Македонии Николой Димитровым.

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Тем самым 29 стран — участников альянса выразят согласие с участием Македонии в процедурах и институтах организации в качестве приглашенного государства-члена без права голоса. После этого запускается процесс ратификации протокола парламентами каждой из стран.

Греция сначала ратифицирует протокол, с которым вступят в силу Преспанское соглашение и конституционные поправки. По завершении процесса страна, получившая название Северная Македония, станет полноправным членом Североатлантического альянса.

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