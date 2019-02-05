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Израиль начал строительство новой шестиметровой стены на границе с Газой

Политика

Предполагается, что шестиметровая стена станет непреодолимым препятствием для проникновения боевиков из Газы на израильскую территорию

Рамалла , 5 февраля 2019, 14:43 — REGNUM  В Израиле заявили, что начинают работу по сооружению новой стены вдоль границы с сектором Газа в качестве меры по усилению антитеррористической безопасности, сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabia.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, стена высотой в шесть метров «предотвратит проникновение террористов из Газы на территорию Израиля по земле».

Новая стена будет повторять контуры 65-километрового подземного барьера, который предназначен для нейтрализации туннелей, прорытых боевиками из Газы. На западе она будет соединяться с укрепленной морской стеной, выдающейся в Средиземное море, которая должна блокировать атаки палестинцев по морю.

В Израиле некоторые связывают это решение с нежеланием Нетаньяху иметь дело с возможным всплеском насилия в преддверии выборов в апреле, однако премьер-министр отверг эти предположения, сказав, что выборы никак не влияют на его решения в сфере безопасности.

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Зарубежная хроника
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