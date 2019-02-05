ВС Ирака предотвратили ракетную атаку на американскую авиабазу

Багдад, , 14:34 — REGNUM Вооруженные силы Ирака предотвратили ракетную атаку на авиабазу США Айн аль-Асад в провинции Анбар, сообщает новостное издание «Аш-Шарк аль-Аусат» со ссылкой на представителя иракских ВС.

Подразделения армии Ирака обнаружили три ракеты для РСЗО «Град» с установленным таймером, которые были направлены на базу Айн аль-Асад, где дислоцированы военнослужащие вооруженных сил США. Это вторая по размеру авиабаза в Ираке, в декабре 2018 года ее посещал Дональд Трамп.

В заявлении, выпущенном ВС Ирака, говорится, что ракеты были обезврежены всего лишь за 15 минут до запуска.

На данный момент точно не известно, кто стоит за попыткой атаки, хотя сообщается, что боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сохраняют присутствие в пустынях на западе Ирака.