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Правящая коалиция Алжира поддержит президента Бутефлику на выборах

Политика

Сам глава государства все еще официально не объявил, будет ли он переизбираться на новый срок

Алжир, 5 февраля 2019, 14:40 — REGNUM  Правящая коалиция Алжира назвала президента Бутефлику своим кандидатом на предстоящих выборах в апреле, хотя действующий глава государства еще должен будет официально подтвердить свое участие в президентской гонке, сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ «Al Arabia». Он должен сообщить об этом в «Обращении к алжирскому народу».

Лидеры четырех партий, которые сформировали правящую коалицию после выборов 2017 года, а именно спикер нижней палаты алжирского парламента и координатор президентской партии Фронт национального освобождения Муад Бухареб, премьер-министр и глава партии Национальное демократическое объединение Ахмед Уяхья, лидер Объединения надежды для Алжира Амар Гул, а также глава Алжирского народного движения Амара Бенъюнис, провели встречу, по итогам которой объявили, что поддержат действующего президента Абдель-Азиза Бутефлику на будущих выборах.

Несмотря на то, что сам Бутфелика еще официально не зарегистрировался в качестве кандидата, премьер-министр Алжира выразил уверенность, что президент будет переизбираться на пятый срок.

На предыдущих президентских выборах в 2014 году он подтвердил свое участие всего лишь за несколько дней до окончания подачи заявлений о выдвижении. На этот раз у него есть время до 3 марта, чтобы принять окончательное решение.

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Зарубежная хроника
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