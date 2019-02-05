Киевский суд запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава

Киев, , 14:35 — REGNUM Окружной административный суд Киева вынес решение запретить американке Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Олег Ляшко 5 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев — высшая ценность», — написал он.

Ляшко также опубликовал скан-копию решения суда, согласно которому оно вступает в силу с момента подписания, правда, его можно обжаловать в течение 15 дней.

Реформы Ульяны Супрун привели к тому, что скорая помощь на Украине теперь официально должна выезжать на вызов только в случае критически высокой температуры у больного, а также нескольких других опасных симптомах. В любом другом случае Супрун предлагает звонить врачу по телефону.

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Чиновник также прославилась предложением легализовать коноплю, а также призывом к жителям Украины ограничить потребление чёрной икры.

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