Вторник, 5 Февраля 2019 года
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Киевский суд запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава

Политика

Решение можно обжаловать в течение 15 дней

Киев, 5 февраля 2019, 14:35 — REGNUM  Окружной административный суд Киева вынес решение запретить американке Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Олег Ляшко 5 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев — высшая ценность», — написал он.

Ляшко также опубликовал скан-копию решения суда, согласно которому оно вступает в силу с момента подписания, правда, его можно обжаловать в течение 15 дней.

Реформы Ульяны Супрун привели к тому, что скорая помощь на Украине теперь официально должна выезжать на вызов только в случае критически высокой температуры у больного, а также нескольких других опасных симптомах. В любом другом случае Супрун предлагает звонить врачу по телефону.

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Чиновник также прославилась предложением легализовать коноплю, а также призывом к жителям Украины ограничить потребление чёрной икры.

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Политическая жизнь Украины
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