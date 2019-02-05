В Раде отказываются голосовать за НАТО без отмены «грабительских тарифов»

Киев, , 14:29 — REGNUM В Верховной Раде Украины депутаты по-разному относятся к законодательной инициативе президента Петра Порошенко закрепить в Конституции курс страны в НАТО и ЕС.

В частности, депутат от парламентской группы «Партия Возрождение» Виктор Бондарь предложил проголосовать пакетом закрепление в Конституции курса в НАТО и ЕС, а также отмену «грабительских тарифов» на газ.

«Мы требуем поставить одновременно с голосованием изменений в Конституцию относительно вступления в ЕС и НАТО несколько принципиальных вопросов. Первое — рассмотрение постановления относительно отмены грабительских тарифов, которые были введены осенью прошлого года, пересмотр этих тарифов и проведение энергоаудита. Под этим постановлением подписалось семь руководителей фракций, которые сегодня присутствуют в парламенте. Если мы совместно перестанем голосовать за изменения в Конституцию, то этот вопрос будет поставлен в зале и будет проголосован», — сказал Бондарь 5 февраля выступая с трибуны Рады.

Кроме того, сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Бойко призвал парламент заняться решением актуальных проблем населения, а не выполнять предвыборные обещания Порошенко.

«Действующий парламент пытаются втянуть в выполнение избирательной программы действующего президента. Так называемый закон об изменении Конституции по курсу в НАТО и ЕС — это чисто предвыборная риторика. Он не будет иметь никакого практического значения. Он не будет реализован, потому что ни НАТО, ни ЕС нас не берут. Был четкий сигнал со стороны Европы. Мы категорически против этого, потому что видим, сколько проблем есть в стране — как бедно живут люди, нужно решать вопрос с тарифами, ценами. А парламент втягивают в предвыборную риторику», — отметил Бойко в кулуарах парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля спикер парламента Андрей Парубий заявил, что 7 февраля Верховная Рада может внести окончательные изменения в Конституцию относительно закрепления курса государства на членство в ЕС и НАТО. По его словам, это будет уже третье заключительное рассмотрение вопроса и для его принятия необходимо будет собрать 300 голосов. В связи с этим Парубий призвал руководителей фракций обеспечить максимальную мобилизацию народных депутатов в сессионном зале.

Напомним, 3 февраля Порошенко заявил, что в ближайшие пять лет Украина получит решение о предоставлении ей членства в НАТО.

«Мы должны отвечать критериям членства в Европейском Союзе… и отвечать критериям относительно членства в НАТО. Я уверен, что к тому времени у нас уже будет план действий относительно членства в НАТО, у нас будет решение относительно предоставления Украине членства», — заявил Порошенко.