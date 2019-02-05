Египетские парламентарии намерены внести поправки в конституцию

Каир, , 14:30 — REGNUM Коалиция депутатов египетского парламента внесла проект поправок в конституцию страны, согласно которым предлагается создать вторую палату парламента, а также посты одного или более вице-президентов, сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ «Al Arabia».

Слухи о том, что египетские власти хотят изменить конституцию, ходили с момента переизбрания нынешнего президента Абдель-Фаттаха Ас-Сиси в марте 2018 года.

Проект поправок был представлен спикеру египетского парламента Али Абдель-Алю. По закону любые конституционные изменения должны быть сначала одобрены двумя третями парламента, а затем вынесены на всеобщий референдум.

Кроме предложения восстановить существовавшую до 2014 года верхнюю палату парламента, а также ввести должности одного или более заместителей президента, поправки также содержат инициативу установить квоту в 25% депутатских мандатов для женщин, а также «адекватное представительство» молодежи, крестьян, рабочих и представителей христианского меньшинства.