Глава псковской ОЭЗ «Моглино» лишилась должности в связи с уголовным делом

Псков, , 14:26 — REGNUM Генеральный директор АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» Ольга Торбич подозревается в злоупотреблениях должностными полномочиями. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на данные регионального управления ФСБ, в отношении Торбич возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ, она освобождена от занимаемой должности.

Исполняющим обязанности генерального директора ОЭЗ «Моглино» назначен Олег Бедских, ранее занимавший должность заместителя управляющей компании. Куратором особой экономической зоны «Моглино» стала заместитель губернатора Псковской области по экономике и инвестициям Нинель Салагаева, она же возглавила Совет директоров.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 5 февраля, на встрече с компаниями-резидентами ОЭЗ «Моглино» заявил, что декриминализации власти будут уделять особое внимание.

«Моглино» это касается в большей степени, поскольку это один из векторов развития нашего региона. Антикоррупционная работа находится на особом контроле и в Администрации президента, и в правительстве РФ. Важно, чтобы она велась честно и открыто», — отметил Михаил Ведерников.

Резидентам особой экономической зоны псковский губернатор пообещал, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на реализацию уже действующих и планируемых проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, псковская особая зона «Моглино» вошла в 10 из 25 особых экономических зон России, которые были признаны Счётной палатой РФ неэффективными. В создание инфраструктуры псковской ОЭЗ «Моглино» с 2012 года вложено 2,9 млрд рублей.

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