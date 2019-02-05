Спикер Рады назвал украинский язык мощнейшим оружием против России

Киев, , 14:17 — REGNUM Украинский язык является мощнейшим оружием против России, которым должен владеть каждый украинец, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий 5 февраля во время заседания Верховной рады, которую транслировал телеканал 112.ua.

«Мова — это наше мощнейшее оружие против России и природное право на свободное владение этим «оружием» имеет каждый гражданин Украины. Мы дадим этому праву силу народа», — подчеркнул Парубий.

Он также отметил, что на следующей пленарной неделе Верховная рада рассмотрит во втором чтении печально известный «языковой» закон, предусматривающий полную дерусификацию всех сфер жизни Украины, а также административную и даже уголовную ответственность за «нарушения» этого «закона».

Как сообщало ИА REGNUM, скандальный закон был принят Верховной радой в первом чтении 4 октября 2018 года с девятой попытки. Даже лояльные Киеву эксперты опасаются негативных последствий принятия данного документа.

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Отметим, Парубий официально признал тот факт, что украинский язык на Украине является не естественным общепринятым средством общения, а политическим инструментом насильственного изменения этнокультурного кода жителей страны.