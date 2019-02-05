Греческая оппозиция против вхождения Северной Македонии в ЕС

Афины , , 14:20 — REGNUM 4 февраля глава греческой оппозиционной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис заявил, что его партия намерена заставить Македонию входить в Евросоюз на своих условиях:

«Мы используем все юридические и дипломатические средства, чтобы смягчить негативные последствия Преспанского соглашения», — заявил Мицотакис, подразумевая под негативными последствиями соглашения возможность вступления Северной Македонии в Евросоюз.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», по словам Мицотакиса, несмотря на то, что существуют и более серьезные проблемы, для него македонский вопрос еще не решен.

«Я не упущу случая использовать свое право вето для каждой главы при интеграции Скопье в ЕС. При вхождении страны в Евросоюз существуют 35 глав и это, без сомнения, ставит крест на интеграции Скопье». Речь идет о 35 главах переговорной платформы при переговорах о вступлении страны в ЕС.

При этом Мицотакис подчеркнул, что если предварительно Македония не выполнит условий, поставленных Грецией, то ни по одной из глав переговоры даже не начнутся.