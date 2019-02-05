Мадуро: новых выборов в Венесуэле не будет

Каракас, , 14:08 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг возможность проведения новых выборов в Венесуэле в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью RT.

«В Венесуэле нет дефицита выборов», — подчеркнул венесуэльский лидер.

Он отметил, что ближайшими выборами должны стать парламентские, намеченные на 2020 год. Проблему для Венесуэлы составляет оппозиция, а не очередные выборы.

Так, за последние 20 лет в стране было 25 выборов, а за последние полтора года — шесть. Более того, выборы 2018 года проводились по просьбе оппозиции, добавил Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель парламента Венесуэлы, оппозиционный лидер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Его признали таковым некоторые страны, включая США. Власти ряда стран ЕС потребовали от Мадуро проведения новых президентских выборов.

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