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Спикер парламента Косово вновь поддержал сохранение 100% пошлины для Сербии

Политика

Кадри Весели изменил свою позицию и высказался в поддержку сохранения пошлины в 100% на товары сербского происхождения

Приштина, 5 февраля 2019, 14:32 — REGNUM  4 февраля во время визита в школу «Ероним де Рада» в городе Фелизай, спикер парламента Косово Кадри Весели прокомментировал встречу с президентом Хашимом Тачи, которая состоялась днём ранее.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», 3 февраля премьер-министр Албании Эди Рама, Весели и Тачи встретились на совместном ужине. По словам Весели, поводом для встречи стал въезд Тачи в новый дом.

Отвечая на вопрос о пошлине на товары сербского происхождения, Весели заявил, что Сербия продолжает действовать против Косово и потому пошлина должна оставаться в силе.

Напомним, ранее Весели внес предложение о приостановке действия пошлины на 120 дней с предоставлением Сербии ряда условий, при невыполнении которых действие пошлины должно возобновиться по истечении этого срока.

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Зарубежная хроника
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