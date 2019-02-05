Македонская оппозиция требует отставки министра внутренних дел Спасовски

Скопье, , 14:10 — REGNUM ВМРО-ДПМНЕ — Внутренняя македонская революционная организация — демократическая партия за македонское народное единство — обвинила министра внутренних дел Македонии Оливера Спасовски и его сотрудников в связях с криминалом, из-за которых у граждан возникает чувство незащищенности.

«Только в январе в Скопье было совершено свыше 520 краж и ограблений. Свыше 520 семей было ограблено и травмировано. Это свыше 20 краж в сутки, заявил член исполнительного комитета ВМРО Орце Джорджевски.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Джорджевски обвинил министра внутренних дел в том, что тот ничего не делает, и поэтому раскрывается лишь два процента краж.

«Ловят лишь тех преступников, которые не платят за рэкет и не сотрудничают с властью», — заявил Джорджевски.

По его словам, Спасовски всерьез занимается лишь партийной борьбой внутри СДСМ — Социал-демократического союза Македонии — а потому должен подать в отставку.