Новый вице-спикер парламента Армении задумал остаться в истории

Ереван, , 14:02 — REGNUM В Армении продолжаются обсуждения по поводу инициативы об изменении гимна Армении, с которым на днях выступил вице-спикер парламента Ален Симонян, который написал на своей странице в Фейсбук, что собирается выступить с инициативой о замене гимна и возвращении гимна Советской Армении, написанного Арамом Хачатуряном. Уже вчера исполняющий обязанности министра Диаспоры Армении объявил, что они обратились с этим вопросом к структурам диаспоры, чтобы узнать их мнение.

«Сегодняшний гимн, на мой взгляд, больше не имеет ничего общего с Республикой Армения. Потому что он не соответствует правилам гимна», — утверждает вице-спикер парламента.

Между тем как соратники Симоняна по партии «Гражданский договор», так и другие общественные и политические деятели выступают резко против данной инициативы.

Руководитель канцелярии вице-премьера Армении Тиграна Авиняна Вараг Сисерян высказался на своей странице в Фейсбук о дискуссиях вокруг замены национального гимна Армении и отметил, что он категорически против этого.

«Хочу сообщить вам, что я категорически против идеи изменения гимна и/или флага Республики Армения и различных предложений, в связи с этим. Я убежден, что предпочтительнее воздерживаться от обсуждения материалов, приводящих к расколу, и объединяться вокруг материалов, требующих конструктивного обсуждения.

Более того, попытаюсь заверить моих друзей и соотечественников, проживающих за рубежом, что беседовал об этом со своими коллегами, работающими как в исполнительной, так и в законодательной власти, и могу с уверенностью сказать, что замены гимна и/или флага нет на повестке.

Наконец, думаю, что на этом этапе у нас есть гораздо более важные и приоритетные задачи. Благодарю».

Свое мнение о споре высказал также первый президент Армении Левон Тер-Петросян, связанном с предложением о замене гимна.

Как пишет ilur. am, Левон Тер-Петросян напомнил анекдот, сложившийся в период всенародного обсуждения Конституции СССР от 1977 года: «Один из граждан предложил изменить гимн Советского Союза, на что один ленинаканец возразил: «Там ошибка: не гимн, а основу» (игра слов: «հիմն» — «гимн», а «հիմք» — «основа», — пер.).

Тер-Петросян также добавил, что рассказывает анекдот лишь с одной целью: чтобы не позволить предать забвению эту жемчужину фольклора. Кстати, он напомнил и еще один анекдот, также являющийся жемчужиной народного творчества и тоже связанный с всенародным обсуждением Конституции от 1977 года, о том, как один из граждан предложил включить в Конституцию «Право посмертного оправдания советского гражданина».

А если серьезно, отметил первый президент, Армения сегодня стоит перед значительно более первостепенными задачами, заслуживающими публичных обсуждений, чем спор о замене гимна.

По словам публициста Гранта Тер-Абрамяна, государственный гимн является государственным символом и его делает таковым люди — своими победами и историей, и государственный символ не может быть изменен по вкусу кого-либо или новыми стандартами.

«Решающим фактором является история. Например, наш гимн: «Наша Родина» (имя гимна Армении) является той песней, независимо от её музыкальных и поэтических качеств, которую пели люди, отправляющиеся на Сардарападскую битву. Вот почему она и есть гимн. Не потому, что она лучшая песня в мире, имеющая лучшие слова в мире, а потому что это история. Пев эту песню, люди создали независимость, боролись и воевали».