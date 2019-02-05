Экс-депутат от националистической партии Нидерландов принял ислам

Амстердам, , 14:03 — REGNUM Нидерландский политик Йорам ван Клаверен, ранее принадлежавший к националистической «Партии свободы» Герта Вилдерса, принял ислам. Об этом пишет газета Politico 4 февраля.

Ранее он выступал с критикой исламизации Европы. Разворот во взглядах ван Клаверена на 180 градусов произошел во время его работы над книгой, посвященной критике ислама. О перемене он объявил в эфире местного радио.

«Во время написания я все больше и больше сталкивался с вещами, которые заставили поколебаться мой взгляд на ислам», — сказал политик.

Йорам ван Клаверен был членом парламента Нидерландов от «Партии свободы» с 2010 по 2014 годы, но позже основал собственную партию «За Нидерланды». Партия проиграла на выборах 2017 года, и ван Клаверен принял решение оставить политику.

Он стал уже вторым бывшим членом «Партии свободы», принявшим ислам. Первым был Арно ван Доорн. Он уже поздравил своего последователя в Twitter, написав «никогда не думал, что «Партия свободы» станет питательной средой для новообращенных».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году ирландская певица Шинейд О’Коннор заявила, что стала мусульманкой.

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