Макрон о пожаре в Париже: «Франция просыпается в волнениях»

Париж, , 14:05 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал новость о сильном пожаре в Париже, в котором погибли по меньшей мере девять человек, заявив, что «Франция просыпается в волнениях», сообщает Le Figaro.

«Франция просыпается в волнениях после пожара на улице Эрлангер в Париже этой ночью. Наши мысли обращены к пострадавшим. Благодарю пожарных, чье мужество помогло спасти много жизней», — заявил Эммануэль Макрон в Twitter.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп также упомянул пожарных, восемь из которых получили ранения.

«Я поддерживаю семьи и родственников погибших. Весь свет прольется на причины этого трагического пожара», — заверил Эдуард Филипп в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2019 года в одном из жилых домов в Париже случился пожар. Известно о девяти погибших и 36 раненных.

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