Эксперт предложил не признавать выборы на Украине

Москва, , 14:05 — REGNUM Запрет наблюдать за выборами президента Украины представителям России, ставит под вопрос их легитимность. Такое мнение высказал 5 февраля писатель и общественный деятель Николай Стариков в эфире передачи «60 минут» на канале Россия 1.

«Откуда Россия получит информацию, что выборы прошли честно? Наблюдателей из РФ не пускают под любыми предлогами. На Донбассе идет война, там фальсификация может быть масштабная. Почему Россия должна признавать выборы. Я считаю, что Россия не должна признавать итоги этих выборов», — высказал свое мнение эксперт.

Также Стариков отметил, что президентом Украины, скорее всего, снова станет Петр Порошенко. Чтобы предотвратить эскалацию конфликта на Донбассе, писатель предложил предоставить российское гражданство его жителям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Петр Порошенко пообещал не пустить на выборы президента Украины наблюдателей из России. Причем запрет планируют распространить даже на граждан РФ в составе делегации наблюдателей от ОБСЕ.

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