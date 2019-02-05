Верховная рада не смогла «декоммунизировать» военкоматы

Киев, , 13:53 — REGNUM Верховная рада Украины отклонила закон №9285, предусматривавший переименование военных комиссариатов. Трансляцию заседания парламента вёл 5 февраля телеканал 112.ua.

В зале Верховной рады не оказалось достаточного числа депутатов, готовых поддержать данную инициативу. Во время перерыва в заседании парламента создателям закона не удалось найти людей.

Законопроект предлагал изменить советское называние «военный комиссариат» на «территориальный центр комплектования и социальной поддержки».

Напомним, в средине декабря 2018 года Верховная рада одобрила инициативу по созданию «центров комплектования» на базе существующих военных комиссариатов.

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