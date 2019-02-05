Вторник, 5 Февраля 2019 года
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Верховная рада не смогла «декоммунизировать» военкоматы

Политика

Не хватило голосов

Киев, 5 февраля 2019, 13:53 — REGNUM  Верховная рада Украины отклонила закон №9285, предусматривавший переименование военных комиссариатов. Трансляцию заседания парламента вёл 5 февраля телеканал 112.ua.

В зале Верховной рады не оказалось достаточного числа депутатов, готовых поддержать данную инициативу. Во время перерыва в заседании парламента создателям закона не удалось найти людей.

Законопроект предлагал изменить советское называние «военный комиссариат» на «территориальный центр комплектования и социальной поддержки».

Напомним, в средине декабря 2018 года Верховная рада одобрила инициативу по созданию «центров комплектования» на базе существующих военных комиссариатов.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине решили «декоммунизировать» военкоматы

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Закон о декоммунизации на Украине
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