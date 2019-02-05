В Японии оценили возможность размещения на Курилах ракет США: Радио REGNUM

Москва, 5 февраля 2019, 14:00 — REGNUM
- США обвинили Россию в снижении экспорта американских товаров и услуг;
- Корабли НАТО задержались в Черном море на 40 дней;
- Японские журналисты хотят разместить на Курилах ракеты США;
- В Москве тысячи людей эвакуируют из-за лжеминирований;
- Ростовские органы опеки работают ради статистики.
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