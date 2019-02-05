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В Японии оценили возможность размещения на Курилах ракет США: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 14:00 мск

В Японии оценили возможность размещения на Курилах ракет США: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 5 февраля 2019, 14:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1132.

Читайте ранее в этом сюжете: О лицемерии Запада и проблемах из-за санкций: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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