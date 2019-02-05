В Кремле прокомментировали приезд в Москву представителей «Талибана»*

Москва, , 13:41 — REGNUM Контактов с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые приехали в Москву, не запланировано, заявил 5 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, 5−6 февраля в Москве пройдет конференция по урегулированию ситуации в Афганистане, в которой примут участие представители афганского правительства, оппозиции и участники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Контактов (с представителями движения) в Кремле не запланировано», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Москве состоялась закрытая встреча по Афганистану, в которой приняли участие делегаты движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В переговорах участвовал Высший совет мира, который позиционирует себя посредником в диалоге между Кабулом и членами указанного исламского движения.