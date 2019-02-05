В Кремле уточнили дату встречи Путина и Рухани

Москва, , 13:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт отдельную встречу со своим иранским коллегой Хасаном Рухини. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что встреча состоится в рамках трёхстороннего саммита Россия — Турция — Иран по сирийскому урегулированию.

Читайте также: Второй саммит Россия — Турция — Иран по ситуации в Сирии стартовал в Анкаре

«Встреча действительно запланирована», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, ожидается, что по итогам переговоров в ходе саммита Владимир Путин проведёт двустороннюю встречу и с коллегой из Турции.

Ранее по теме: Песков подтвердил встречу глав РФ, Турции и Ирана в Сочи

«Встреча состоится 14 февраля в Сочи на полях трехстороннего саммита с участием России, Турции и Ирана», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры трёх стран встречались 7 сентября 2018 года в столице Ирана Тегеране. Ранее вторая трёхсторонняя встреча глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию — прошла в Анкаре в апреле 2018 года. стороны обсуждали продвижение конституционной реформы в арабской республике, а также выполнение резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей к прекращению огня на всей территории Сирии.

До этого, 4 апреля 2018 года, президент РФ Владимир Путин провёл отдельную двустороннюю встречу с Хасаном Рухани.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Ирана начался саммит по сирийскому урегулированию