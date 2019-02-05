Канцлера Австрии ждут в Белом доме во второй половине февраля

Вена, , 13:39 — REGNUM Канцлер Австрии Себастьян Курц в феврале посетит США и будет принят в Белом доме. Это первый визит австрийского канцлера в Белый дом за последние 18 лет, пишет газета Kleine Zeitung.

Канцлерия Поездка Курца в США состоится после его визита в Японию, запланированного на 13 — 17 февраля. Вероятным фоном визита в Вашингтон является быстрое признание Австрией лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Офис Курца подтвердил сообщение газеты о визите в США.

Последним канцлером Австрии, принятым в Белом доме в 2001 году, был Вольфганг Шюссель (2000−2007). Президент США Барак Обама (2012 — 2017) австрийских лидеров не приглашал.

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