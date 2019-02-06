Что предвещает арест Арашукова российской элите?

Москва, , 02:17 — REGNUM Прогремевшая история с арестом сенатор Рауфа Арашукова ставит вопросы о дальнейших судьбах российской элиты. Может ли политическая прослойка очистить себя от коррупционной составляющей, рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Российская элита может считать достаточно стабилизировавшейся прослойкой, для которой коррупция «в силу объективных обстоятельств» не является необходимым элементом. Конечно, как и в прочих элитных вопросах, поспешностью и компанейщиной в устранении коррупционных схем, похоже, никто отличаться не станет, ‑ и тем не менее, вопиющие случаи будут решительно устраняться. Если этот процесс не останавливать, то от самых крупных безобразий можно будет перейти и к менее выдающимся, но тоже вредным эпизодам.

Кстати, взятый на вооружение, этот метод действительно может стать эффективным, ведь берясь за лидера коррупционного клана, следственные органы могут и должны размотать всю последовательность по цепочке. Стоит учитывать, что коррупция в верхах — это не только экономическое преступление, но и зачастую посягательство на благополучие страны. И в этом вопросе не должно быть белых пятен, не охваченных заботой тех, кому в России поручена госбезопасность.

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