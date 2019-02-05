Папа Римский отслужил мессу в Абу-Даби

Абу-Даби, , 13:19 — REGNUM Завершается визит папы римского Франциска в Объединённые Арабские Эмираты. Последним мероприятием в рамках трёхдневного пребывания в землях Аравии стала публичная месса, которую он отслужил в Абу-Даби на итальянском языке. Прямая трансляция мессы велась на местных телеканалах, а также в католических приходах в ОАЭ. При помощи субтитров её переводили на арабский и английский языки, сообщает Associated Press.

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Публичную мессу, которая стала первой службой папы римского на аравийском полуострове и прошла на стадионе Zayed Sports City Stadium, посетили 135 тысяч человек. Всего же за службой следили порядка 180 тыс. человек. Папа римский Франциск призвал всех верующих «оставаться кроткими в следовании Богу».

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Власти ОАЭ встретили папу Франциска парадом ВВС

Как сообщало ИА REGNUM, первый визит папы римского Франциска в ОАЭ начался 3 февраля. По этому случаю в Абу-Даби была организована Глобальная конференция по человеческому братству. Также в ходе трёхдневного визита папа римский встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном.

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