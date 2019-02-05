В Кузбассе «привыкли, что власть учит уму-разуму»: о призыве Цивилёва к ЗОЖ

Кемерово, , 13:08 — REGNUM Слова губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва вряд ли были обдуманными, так как их легко можно выдернуть из контекста и показывать как «отношение губернатора к своим избирателям», отметил корреспонденту ИА REGNUM политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур, комментируя слова главы Кузбасса о том, что преобладающее отношение к своему здоровью у кузбассовцев — как «бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора».

«С другой стороны, в существенной степени это является правдой — в большинстве своём люди не обеспокоены здоровым образом жизни. В Кузбассе при Амане Тулееве (экс-губернатор Кемеровской области — прим. ИА REGNUM ) установились патриархальные стандартные отношений между «властью» и «народом» — там привыкли, что власть учит уму-разуму, объясняет, что хорошо, а что плохо. Потому полагаю, что эти слова не сильно испортят отношение к губернатору. Но если когда-нибудь жители Кузбасса станут недовольны Цивилёвым, то могут припомнить и эти слова», — считает Алексей Мазур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёвна конференции кемеровского регионального отделения «Единой России» накануне, 4 февраля, охарактеризовал преобладающее отношение жителей региона к своему здоровью как «бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора» и подчеркнул, что «нам надо изменить мышление наших жителей Кузбасса, чтобы из сегодня преобладающей картинки переместились в правую».

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