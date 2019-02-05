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Назарбаев прокомментировал свое обращение в Конституционный суд

Политика

В Конституции Казахстана не определено, в каких случаях глава государства по доброй воле может уйти в отставку

Астана, 5 февраля 2019, 13:10 — REGNUM  Обращение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Конституционный суд с просьбой толкования п. 3 ст. 42 Конституции республики является рутинным вопросом. Об этом глава государства заявил 5 февраля, сообщили в пресс-службе президента.

«Это абсолютно рутинный вопрос государства. С 1995 года, с момента принятия Конституции, в Конституционный совет было 220 обращений, в том числе 22 моих — президентских обращений. Это нормальный процесс», — сказал Назарбаев.

Он отметил, что в Конституции Казахстана не определено, в каких случаях глава государства по доброй воле может уйти в отставку. Данное положение отражено во всех конституциях мира, отметил президент.

«Ничего такого нет. И шуметь вокруг этого не надо. Конечно, всех интересуют выборы, транзит и так далее. Читайте конституцию», — посоветовал Нурсултан Назарбаев.

Он призвал всех успокоиться и добавил, что досрочных выборов президента в Казахстане не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля Нурсултан Назарбаев обратился в Конституционный суд республики с просьбой разъяснить п. 3 ст. 42 Конституции Казахстана.

Читайте ранее в этом сюжете: В Конституционном суде Казахстана пояснили причину обращения Назарбаева

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Политическая жизнь Казахстана
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