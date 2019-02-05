Узбекистан заверил ООН, что готов организовать прямые переговоры с «Талибан

Ташкент, , 13:04 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и спецпредставитель Генсека ООН, глава миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) Тадамичи Ямамото обсудили ситуацию в Афганистане, сообщает МИД Узбекистана.

«На встрече состоялся обмен мнениями по ключевым направлениям сотрудничества между Узбекистаном и UNAMA, в том числе в сфере обеспечения безопасности и устойчивого развития, установления мира и стабильности в Афганистане», говорится в сообщении.

Тадамичи Ямамото подчеркнул, что ООН и ее институты, в частности UNAMA, приветствуют и поддерживают последовательную политику Узбекистана, проводимую под руководством президента Шавката Мирзиёева, по запуску мирного процесса в Афганистане и его социально-экономическому возрождению, реализации инфраструктурных проектов, а также усилия по вовлечению в региональное сотрудничество.

В свою очередь, глава узбекской дипломатии заявил, что узбекская сторона готова создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории страны прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан» (запрещена в РФ).

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении взаимодействия на фоне серьезных вызовов и угроз, которые исходят от международного терроризма, транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Ташкенте, https://regnum.ru/news/polit/2564622.html 26−27 марта этого года прошла международная конференция по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

Основным лейтмотивом форума стало заявление узбекских властей о готовности создать на территории Узбекистана все необходимые условия для организации прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Итоговым документом конференции стала Ташкентская декларация, которая отражает основные аспекты взаимодействия с Афганистаном и предложения по урегулированию ситуации в этой стране.