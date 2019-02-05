Переехавшему в Омск депутату думы Екатеринбурга нашли замену

Екатеринбург, , 13:19 — REGNUM В Екатеринбургской городской думе (ЕГД) нашли человека на пост перебравшегося в Омск депутата Антона Швалёва. Заместителем главы комиссии по экономическому развитию ЕГД назначили единоросса Владимира Смирнова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За кандидатуру Смирнова проголосовали все члены комиссии, включая её председателя.

«Наш коллега Швалёв Антон Александрович покинул наши ряды, он ушел из состава депутатов и, на мой взгляд, вообще покинул пределы региона», — напомнил членам комиссии её глава Григорий Вихарев.

Заступивший на пост Швалёва Владимир Смирнов известен городу как глава торгового центра «Омега» и самый богатый депутат ЕГД — за 2017 год Смирнов заработал 114,2 млн рублей. умудрившись получить втрое больше по сравнению с 2016 годом, за который он имел доход в размере 39,5 млн рублей.

Ранее, в конце января 2019 года полномочия депутата «Справедливой России» Антона Швалёва досрочно прекратили в гордуме. Тогда же депутат был исключён из состава городских комиссий. Швалёв подтверждал, что переезжает в Омск ради «новой работы». А в сентябре 2018 года бывший руководитель свердловской «Справедливой России» Александр Бурков стал губернатором Омской области, которую ранее возглавлял в качестве врио с октября 2017 года.

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