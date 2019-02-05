Индонезийские музыкальные инструменты завоевывают рынок США — СМИ

ш. Калифорния, США, , 12:56 — REGNUM Индонезия может заключить контракт стоимостью в 1,3 млн долларов США или 19 млрд рупий после участия Индонезии в крупнейшей в мире выставке музыкальных инструментов национальной музыкальной ассоциации, которая прошла в январе 2019 года в Калифорнии (США), сообщает Antaranews.

«Эта сумма будет продолжать расти, учитывая, что некоторые покупатели все еще находятся на стадии переговоров. Такой успех показывает, что индонезийские музыкальные инструменты все больше завоевывает свое место на рынке США», — сказал глава индонезийского центра содействия торговле Антониус Будиман.

Издание отмечает, что в выставке приняли участие четыре крупнейших производителя музыкальных инструментов в Индонезии.

Напомним, индонезийский центр содействия торговле расположен в Лос-Анджелесе и занимается продвижением индонезийской продукции на американском рынке.