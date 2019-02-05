Вторник, 5 Февраля 2019 года
13:00:06 МСК

Мадуро: мир должен остановить «безумие» Трампа

Политика

Глава Венесуэлы подчеркнул, что его страна никогда не сдастся

Мадуро: мир должен остановить «безумие» Трампа
Иллюстрация: Kremlin.ru
Николас Мадуро

Каракас, 5 февраля 2019, 12:55 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро задействовал все средства коммуникации, чтобы призвать мировое сообщество остановить безумные инициативы президента США Дональда Трампа. Об этом венесуэльский лидер заявил в интервью RT.

«Я пользуюсь всеми средствами коммуникации, чтобы призвать весь мир остановить безумие Дональда Трампа», — сказал Мадуро.

Глава Венесуэлы подчеркнул, что его страна никогда не сдастся, а ему самому безразлично, кем он останется в истории. Мадуро добавил, что не окажется предателем и слабаком, который может отвернуться от исторического долга перед народом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мадуро назвал безумием готовность президента США Дональда Трампа решать венесуэльский кризис военным путем. Венесуэла будет защищаться от вторжения иностранного контингента на свою территорию, подчеркнул он.

Читайте также: Мадуро назвал безумием готовность Трампа послать войска в Венесуэлу

Читайте ранее в этом сюжете: Инициативы по диалогу в Венесуэле отвергаются ради смены власти — МИД РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить