Мадуро: мир должен остановить «безумие» Трампа

Каракас, , 12:55 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро задействовал все средства коммуникации, чтобы призвать мировое сообщество остановить безумные инициативы президента США Дональда Трампа. Об этом венесуэльский лидер заявил в интервью RT.

«Я пользуюсь всеми средствами коммуникации, чтобы призвать весь мир остановить безумие Дональда Трампа», — сказал Мадуро.

Глава Венесуэлы подчеркнул, что его страна никогда не сдастся, а ему самому безразлично, кем он останется в истории. Мадуро добавил, что не окажется предателем и слабаком, который может отвернуться от исторического долга перед народом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мадуро назвал безумием готовность президента США Дональда Трампа решать венесуэльский кризис военным путем. Венесуэла будет защищаться от вторжения иностранного контингента на свою территорию, подчеркнул он.

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