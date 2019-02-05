Россия и Таджикистан подпишут дополнительные соглашения по миграции

Душанбе, , 12:49 — REGNUM Дополнительные договоренности, гарантирующие права трудовых мигрантов, Москва и Душанбе подпишут в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе своего визита в Таджикистан сегодня, 5 февраля.

Глава МИД отметил, что этот пакет документов необходим для того, чтобы полностью вывести миграцию из тени, обеспечить комфорт самим трудовым мигрантам.

«В частности, нам надо подписать соглашение о тех самых пенсиях. Соглашение по пенсиям для таджикских мигрантов уже лежит на столе, мы сегодня говорили о том, что его надо поскорее подписать», — сообщил Лавров.

Также министр сказал о необходимости проведения организованного набора мигрантов еще в Таджикистане и организации реадмисии:

«Также надо подписать соглашение об организованном наборе мигрантов до их выезда в Россию. Надо подписать соглашение о реадмиссии, то есть обязательствах Таджикистана принимать назад тех мигрантов, которые будут нарушать российские законы. Не надо бояться этого. Ну и, конечно, надо определить статус представителей миграционных служб, работающих в России и Таджикистане, и закрепить это законодательно».

Напомним, в России трудятся порядка одного миллиона мигрантов из Таджикистана. По разным данным, их переводы составляют более трети от ВВП Таджикистана. Как ранее отметил посол России Игорь Лякин-Фролов, только официальные переводы в своей сумме за пять лет в три раза превышают объем привлеченных за то же время в страну прямых инвестиций.