Путин готовит ежегодное послание Федеральному собранию

Москва, , 12:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин уже начал работать над содержанием послания Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что над ежегодным посланием президента российскому парламенту также работают соответствующие подразделения его администрации, ведомства, министерства. Дата оглашения документа будет названа позже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в течение весенней сессии 2019 года депутатам нужно принять еще 12 законов из 99, чтобы обеспечить реализацию послания президента Федеральному собранию. В 2018 году послание было оглашено 1 марта.

В ежегодном обращении к парламенту выражается видение главы государства стратегических направлений развития в ближайшей перспективе. Документ содержит положения политического, экономического, идеологического характера и конкретные предложения по законотворчеству.

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