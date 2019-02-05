Володин: ПА ОБСЕ следует отреагировать на ситуацию с выборами на Украине

Москва, , 12:42 — REGNUM Законопроект Верховной рады, ограничивающий права наблюдателей на выборах президента Украины, носит дискриминационный характер и нарушает нормы международного права. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ограничение круга наблюдателей на выборах по гражданству недопустимо, считает Володин. Он уверен, что ПА ОБСЕ обязана вмешаться в эту ситуацию и сделать все для защиты демократии и основополагающих прав и свобод граждан Украины.

«Подобные решения создают прецедент и ставят под угрозу существование самого института международных наблюдателей. Мы должны сделать все, чтобы этого не допустить», — заявил спикер Госдумы журналистам.

Антидемократичный законопроект, нарушающий основополагающие права и свободы граждан, пытаются принять с целью сохранения власти действующего президента Украины Петра Порошенко, указал Володин.

«В конкурентной, открытой и легитимной избирательной кампании у него нет шансов быть вновь избранным. Боясь проигрыша, он пытается сделать все, чтобы сохранить личную власть. Именно для этого ему понадобилась дискриминационная норма, позволяющая уйти от объективной оценки избирательной кампании, делающая выборы непрозрачными. Этого допустить нельзя», — подчеркнул Володин.

Российских наблюдателей в составе делегации ОБСЕ, которая будет контролировать проведение выборов президента, не пустят на территорию Украины. Об этом в передаче «Свобода слова» на украинском телеканале ICTV заявил президент Украины Петр Порошенко.