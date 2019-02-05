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Шойгу рассказал о российском ответе на выход США из ДРСМД

Политика

В 2019-2020 годах в России будет разработан наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования

Москва, 5 февраля 2019, 12:42 — REGNUM  Министр обороны РФ Сергей Шойгу одобрил список мероприятий, который ему представил Генеральный штаб после того, как США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом Шойгу рассказал 5 февраля на совещании в Минобороны.

По его словам, в 2019—2020 годах в России будет разработан наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности. Кроме того, будет создан ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

Напомним, 2 февраля Госдеп США официально уведомил Москву о приостановке своего участия в ДРСМД. В свою очередь, в МИД РФ заявили, что оставляют за собой право на «зеркальные действия» в части разработки и развёртывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Президент страны Владимир Путин также объявил о приостановке участия России в договоре.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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