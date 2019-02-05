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Проигравший на выборах в ДР Конго призвал сторонников продолжать борьбу

Политика

Мартин Фаюлу отвергает результаты выборов в ДРК

Киншаса, 5 февраля 2019, 12:40 — REGNUM  Проигравший на выборах оппозиционер из Демократической Республики Конго (ДРК) Мартин Фаюлу призвал своих сторонников продолжать политическую борьбу, несмотря на призывы нового президента Феликса Чисекеди достигнуть соглашения с враждующими сторонами. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

«Когда тебе протягивают грязную руку, не стоит ее принимать», — заявил Фаюлу.

Фаюлу сказал всем своим сторонникам, собравшимся в городе Киншаса в конце прошлой недели, 2 февраля, не прекращать политическую борьбу за справедливость.

Мартин Фаюлу отвергает результаты президентских выборов в ДРК.

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