Проигравший на выборах в ДР Конго призвал сторонников продолжать борьбу

Киншаса, , 12:40 — REGNUM Проигравший на выборах оппозиционер из Демократической Республики Конго (ДРК) Мартин Фаюлу призвал своих сторонников продолжать политическую борьбу, несмотря на призывы нового президента Феликса Чисекеди достигнуть соглашения с враждующими сторонами. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

«Когда тебе протягивают грязную руку, не стоит ее принимать», — заявил Фаюлу.

Фаюлу сказал всем своим сторонникам, собравшимся в городе Киншаса в конце прошлой недели, 2 февраля, не прекращать политическую борьбу за справедливость.

Мартин Фаюлу отвергает результаты президентских выборов в ДРК.